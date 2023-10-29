Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Ribu Pelari Penuhi Area Mall Artha Gading, Berpartisipasi Ikuti MAG Kiko Run

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:29 WIB
3 Ribu Pelari Penuhi Area Mall Artha Gading, Berpartisipasi Ikuti MAG Kiko Run
Keseruan Kiko Run di Mall Artha Gading. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

MALL Artha Gading menggandeng MNC untuk berkolaborasi mengangkat Tema MAG Kiko Run. Acara lari ini rutin dilakukan setiap tahun.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, pelari-pelari mulai memadati area Mall Artha Gading yang menjadi lokasi lomba lari, sejak Pukul 05.00 WIB.

Lomba lari ini, diikuti sekitar tiga ribu pelari, terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Diketahui, track Dewasa akan ditempuh sejauh 6,5 Km sementara track Anak ditempuh sejauh 1,4 Km.

Acara run kali ini tentunya akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab para peserta MAG Kiko Run akan mendapatkan starter pack. Pada Kategori Dewasa akan mendapatkan drawstring bag, BIB number, medali untuk semua finisher (Finisher Pack), jersey, dan berbagai macam voucher dari sponsor yang ikut berpartisipasi.

KIKO RUN

Untuk kategori anak-anak akan mendapatkan drawstring bag, BIB number, medali untuk semua anak (finisher pack), jersey anak dan jersey pendamping, serta berbagai macam voucher dari sponsor yang ikut berpartisipasi.

Di samping itu, Kiko dan kawan-kawan sedang mengadakan event 'Adventure with Kiko In The Deep Sea' pada 29 Oktober 2023 di Mall Artha Gading Jakarta.

Tentunya, akan ada activity di booth ESI Games yang sangat menguntungkan. Caranya hanya perlu mendatangi booth ESI Games, lalu download Kiko Run dan masukkan kode kompetisinya. Anda juga berkesempatan mendapat hadiah in-game dan exclusive merchandise dari Esports Star Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
