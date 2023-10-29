4 Kesalahan Minum Air yang Wajib Dihindari, Pastikan Tidak Melakukannya Sambil Berdiri

MENGONSUMSI air mineral sangat baik untuk tubuh. Dengan minum air putih, maka tubuh akan menjadi terhidrasi dan lebih sehat. Namun, ternyata air mineral juga bisa menjadi bahaya bagi tubuh ketika salah dalam mengonsumsinya.

Mengonsumsi air mineral dalam jumlah banyak saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air minum. Anda juga harus mengetahui cara minum air yang benar untuk kesehatan yang lebih baik. Kebanyakan dari kita melakukan kesalahan umum seperti minum air sambil berdiri, dan kesalahan seperti ini bisa mendatangkan masalah.

Oleh sebab itu itu, penting untuk mengetahui kesalahan minum air mineral agar bisa terhindar dari bahaya. Mengutip dari Health Shots, Minggu (29/10/2023), berikut ulasannya.

1. Jangan minum air sambil berdiri

Pernahkah Anda diingatkan oleh orang yang lebih tua untuk minum dalam posisi duduk? Hal itu bukan berarti pemikiran orang tua kuno. Peringatan tersebut demi kesehatan tubuh.

“Saraf seseorang menjadi tegang saat minum air sambil berdiri. Ini dapat mengganggu keseimbangan cairan dan menyebabkan gangguan pencernaan,” ucap Dr. Pritam Moon, konsultan dokter, Rumah Sakit Wockhardt, Mira Road.

2. Menghindari meneguk air dengan cepat

Meminum air dalam satu tarikan napas sangat baik. Tapi itu berbahaya jika sedang dalam keadaan terburu-buru.

“Jika sedang terburu-buru, jangan meneguk airnya karena kotoran di ginjal dan kandung kemih bisa menumpuk di bawahnya. Minumlah sedikit air saja untuk membantu pencernaan,” kata Dr. Moon.

Disarankan untuk meminum air secara perlahan karena memiliki berbagai manfaat.

3. Hindari minum air sesaat sebelum makan

Ayurveda mengatakan bahwa perut Anda harus diisi dengan 50 persen makanan, 25 persen air, dan 25 persen harus dibiarkan kosong untuk proses pencernaan. Itu sebabnya minum air sebelum makan bukanlah ide bagus.

“Melakukan hal itu bisa membuat Anda merasa lebih kenyang, dan kemudian Anda tidak akan bisa makan cukup. Anda tidak akan bisa mendapatkan nutrisi dalam jumlah yang tepat dan bahkan dapat mengganggu pencernaan. Kemudian, Anda juga mungkin mengalami masalah seperti mual dan sembelit,” kata Dr Moon.