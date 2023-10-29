Tak Hanya Jadi Bumbu Masakan, Air Cengkeh Miliki Banyak Manfaat untuk Rambut

CENGKEH merupakan salah satu rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bumbu masakan pada beberapa jenis makanan. Namun, tahukah Anda bahwa bahan makanan ini juga memiliki segudang manfaat bagi rambut?

Jika Anda mempunyai permasalahan rambut rontok, mungkin cengkeh bisa menjadi solusi permasalahan tersebut. Selain harganya terjangkau dan bahannya mudah dicari, cengkeh juga dapat digunakan untuk semua jenis rambut.

Melansir dari laman STYLECRAZE, Minggu (29/10/2023) membuat racikan ini tentu sangatlah mudah. Anda hanya cukup menyiapkan rebusan cengkeh dalam air panas. Teknik ini dinamakan hidrodistilasi yang artinya membantu mentransfer senyawa bioaktif dari rempah-rempah tersebut ke dalam air.

Air cengkeh kaya akan eugenol yang memberikan sifat antimikroba, karena adanya kandungan asam fenolik dan flavonoid didalamnya. Sehingga menjadikan obat antioksidan ini kuat dan bermanfaat untuk rambut.

Lantas bagaimana cara kerjanya?

Cengkeh dapat melindungi kulit kepala dari ketombe dan infeksi jamur yang dapat menyebabkan kerontokan pada rambut. Tentunya dibalik itu semua ada beberapa manfaat lainnya yang tidak kalah bagus untuk rambut yaitu mencegah stres, mencegah infeksi kulit kepala dan bau busuk, mematikan kutu kepala, meningkatkan kekuatan dan tekstur rambut, serta mencegah tumbuhnya uban.

Akan tetapi, pada sebagian orang mungkin ketika menggunakan air cengkeh akan menimbulkan efek samping salah satunya seperti membuat kulit kepala kering. Untuk itu hentikan penggunaan apabila Anda merasa reaksi itu timbul pada kulit kepala Anda.