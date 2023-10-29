Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Senam Kegel Bisa Sebabkan Infeksi Saluran Kemih? Ini Kata Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |07:00 WIB
Senam Kegel Bisa Sebabkan Infeksi Saluran Kemih? Ini Kata Dokter
Senam kegel bisa sebabkan ISK? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SENAM kegel merupakan latihan otot panggul bawah bermanfaat untuk memperbaiki fungsi dan kekuatan otot panggul bawah.

Seseorang yang mengalami lemah otot panggul bawah biasanya karena proses persalinan, penuaan, kelebihan berat badan, hingga operasi. Senam Kegel dapat dilakukan oleh pria maupun wanita.

Namun ada yang berpendapat bahwa senam kegel bisa berisiko infeksi saluran kemih (ISK), benarkah?

Pendiri dan Inisiator GOlansia dr Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, MKes, mengatakan hal itu tidak ada hubungannya.

Senam kegel

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
