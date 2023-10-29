Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Cacar Monyet di Indonesia Semakin Meningkat, Ini Hal yang Perlu diwaspadai

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |04:00 WIB
Kasus Cacar Monyet di Indonesia Semakin Meningkat, Ini Hal yang Perlu diwaspadai
Kasus cacar monyet di Indonesia meningkat. (Foto: Freepik.com)
KASUS cacar monyet atau lebih dikenal dengan monkeypox (Mpox) sukses menyita perhatian publik. Kasus baru cacar monyet pun terus meningkat, menjadikan penyakit ini harus diwaspadai.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menjelaskan Mpox dapat menular melalui kontak langsung dengan ruam bernanah di kulit termasuk saat berhubungan seksual. Biasanya orang yang berhubungan seks dengan banyak pasangan dan berganti-ganti, beresiko tinggi tertular Mpox.

Kelompok yang dimaksudkan pada risiko utama ini adalah laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis. Pencegahan menjadi salah satu tindakan yang penting untuk dijalani sekarang, dengan menghindari hubungan badan kepada banyak pasangan.

Cacar Monyet

Terlebih jika saat berhubungan badan pasangan menunjukkan gejala Mpox seperti ruam bernanah di kulit, hal itu harus segera datang ke fasilitas kesehatan agar diperiksakan sesegera mungkin.

Lantas bagaimana jika seseorang sudah terkena penyakit Mpox dan tidak ingin menularkannya kepada orang lain?

Menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Minggu (29/10/2023). jika Anda tidak dapat menghindar dan tetap berada di ruangan yang sama dengan orang lain atau melalui kontak erat dengan orang lain, maka langkah yang terbaik adalah dengan menghindari menyentuh satu sama lain, rajin mencuci tangan, menutupi ruam Anda dengan perban atau kain, membuka jendela rumah, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

