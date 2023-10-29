Daun Kemangi Diklaim Bisa Mengatasi Beser? Ini Penjelasan Dokter

BESER adalah kondisi dimana intensitas buang air kecil semakin besar. Seseorang yang mengalami beser bisa buang air kecil lebih hingga delapan kali setiap harinya. Biasanya, beser disebabkan karena terlalu banyak minum.

Seseorang yang mengalami beser tentunya sangat merasa terganggu. Apalagi ketika bepergian dan dalam perjalanan menggunakan kendaraan. Seseorang akan merasa gelisah karena tak bisa menahan buang air.

Banyak yang percaya bahwa daun kemangi bisa mengatasi beser. Lantas benarkah hal tersebut?

Pendiri dan Inisiator GOlansia dr Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, MKes, membenarkan kalau daun kemangi bisa menjadi baban alami untuk mengatasi beser.