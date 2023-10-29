Pesepakbola Naturalisasi Ini Alami Sakit Paru, Begini Penjelasan Dokter

BELUM lama ini calon pemain naturalisasi Indonesia yakni Jay Idzes mengalami sakit paru-paru. Untungnya pemain berdarah Belanda itu berhasil ditangani dengan baik, dan sudah dipulangkan dari rumah sakit di Venezia.

“Venezia FC mengumumkan Jay Idzes terkena trombosis vena dengan mikro emboli paru. Intervensi staf medis klub memungkinkan untuk mencapai diagnosis cepat dan memberikan terapi yang tepat berkat rawat inapnya dalam beberapa hari terakhir di Giovanni XXIII Nursing Home di Monastier," tulis pernyataan resmi klub, dikutip pada Minggu (29/10/2023).

BACA JUGA: Gaya Hidup Tak Sehat Picu Peningkatan Penyakit Jantung Masyarakat Kota Besar

Meskipun demikian, apakah ini akan berpengaruh terhadapnya sebagai seorang pemain sepak bola?

Dokter Spesialis Paru-Paru, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan Jay Idzes penyakit emboli paru-paru, akan berpengaruh untuk dirinya seorang pemain bola. Artinya, emboli paru-paru ini merupakan suatu kondisi terjadinya sumbatan pada salah satu arteri pulmonalis atau salah satu pembuluh darah di paru-paru.

“Karena darah membawa oksigen, maka terjadinya sumbatan bisa menyebabkan hanya sedikit oksigen yang masuk,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan.

Sehingga oksigen yang berikatan dengan hemoglobin itu dibawa oleh darah ke berbagai organ. Apabila ada arteri yang tersumbat, maka kemungkinan besar oksigen yang mengarah ke sana akan berkurang.