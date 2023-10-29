Resep Kulit Ayam Cabai Garam ala Chef Firhan, Dijamin Bikin Ketagihan

KULIT ayam begitu digemari di Indonesia karena rasanya yang enak dan gurih. Kulit ayam bisa dimakan secara langsung atau menjadi lauk pendamping nasi.

Meski demikian, Anda tidak perlu cemas. Sebab, kulit ayam mudah diolah. Anda bisa mencoba resep kulit ayam cabai garam yang gurih dan pedas. Ya, kulit ayam nantinya akan digoreng hingga renyah. Rasanya yang nikmat cocok jadi sajian spesial untuk keluarga di rumah.

Penasaran, bagaimana resep dan cara membuat kulit ayam cabai garam yang gurih dan lezat? Merangkum dari Instagram @firhanmci, Minggu (29/10/2023), berikut resep kulit ayam cabai garam ala Firhan MasterChef Indonesia.

Kulit Ayam Cabai Garam

Bahan-bahan:

400 gr kulit ayam

6 buah bawang putih

2 ruas jari kunyit

2 sdt kaldu ayam bubuk

700 ml air

Bahan cabai garam:

2 batang daun bawang

4 buah cabe merah keriting

4 buah cabai rawit

¼ buah bawang bombay

3 buah bawang merah

4 buah bawang putih

½ sdt kaldu bubuk

1/3 sdt penyedap

2 sdm saus inggris

100 gram kol