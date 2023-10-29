OOTD Ngedate Wika Salim dengan Max Adam, Semoga Jodoh Ya

WIKA Salim memang tengah dimabuk asmara dengan sang kekasih bernama Max Adam. Pedangdut asal Bogor ini pun rajin mengunggah kebersamaan dengan sang pacar.

Seperti pada postingan terbarunya Wika mengunggah foto bersama pacar saat sedang ngedate. Wika tentu memilih outfit terbaik untuk bisa terlihat cantik di depan pasangannya.

Penasaran seperti apa gaya outfit Wika Salim saat ngedate bareng pacar? Berikut rangkumannya dari Instagram @wikasalim.

Cantik dengan makeup tebal

Perempuan 31 tahun ini menambahkan polesan makeup tebal untuk mempercantik tampilannya. Dia juga terlihat styling rambut model half bun. Tak lupa dia menambahkan beberapa aksesori yang terlihat makin cetar.

Foto selfie

Pada foto selanjutnya, Wika foto selfie dengan membuat kolase foto empat gaya. Di foto ini dia menunjukkan gayanya yang menggoda dengan busana seksi dan wajahnya yang cantik dan menawan. Area dada dan bahunya yang mulus dan putih juga begitu terpancar.