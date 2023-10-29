Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Ngedate Wika Salim dengan Max Adam, Semoga Jodoh Ya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |08:07 WIB
OOTD Ngedate Wika Salim dengan Max Adam, Semoga Jodoh Ya
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

WIKA Salim memang tengah dimabuk asmara dengan sang kekasih bernama Max Adam. Pedangdut asal Bogor ini pun rajin mengunggah kebersamaan dengan sang pacar.

Seperti pada postingan terbarunya Wika mengunggah foto bersama pacar saat sedang ngedate. Wika tentu memilih outfit terbaik untuk bisa terlihat cantik di depan pasangannya.

Penasaran seperti apa gaya outfit Wika Salim saat ngedate bareng pacar? Berikut rangkumannya dari Instagram @wikasalim.

Cantik dengan makeup tebal

Wika Salim

Perempuan 31 tahun ini menambahkan polesan makeup tebal untuk mempercantik tampilannya. Dia juga terlihat styling rambut model half bun. Tak lupa dia menambahkan beberapa aksesori yang terlihat makin cetar.

Foto selfie

Wika Salim

Pada foto selanjutnya, Wika foto selfie dengan membuat kolase foto empat gaya. Di foto ini dia menunjukkan gayanya yang menggoda dengan busana seksi dan wajahnya yang cantik dan menawan. Area dada dan bahunya yang mulus dan putih juga begitu terpancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement