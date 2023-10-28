Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rachel Vennya dan Pacar Tampil dengan Outfit Halloween, Netizen Mahal Sebut Seragam Pemuda Pancasila

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |02:34 WIB
Rachel Vennya dan Pacar Tampil dengan Outfit Halloween, Netizen Mahal Sebut Seragam Pemuda Pancasila
Rachel Vennya dan Salim Nauderer. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAYAAN halloween jatuh setiap tanggal 31 Oktober, tidak heran jika beberapa selebriti mulai dari aktris hingga selebgram mulai pamer kostum-kostum Halloween mereka. Salah satunya Rachel Vennya bersama sang kekasih, Salim Nauderer.

Dia pun memilih tokoh The Flintstone, Wilma dan Fred, sebagai outfit halloween mereka. Seperti apa penampilan keduanya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @rachelvennya.

Tampil kompak dengan kostum putih dan oranye

Rachel Vennya

Dalam potret ini, Rachel tampak berfoto di samping Salim. Seperti yang kerap dikenakan tokoh Wilma di serial animasi The Flintstone, Rachel terlihat mengenakan outfit seksi serba putih berupa atasan one shoulder serta mini skirt dengan detail potongan runcing di bagian pinggirnya.

Sementara Salim terlihat mengenakan outfit serba oranye seperti karakter Fred. Outfit berupa outer panjang berbahan bulu tersebut tampak dipenuhi dengan detail polkadot berwarna hitam.

Kompak dengan ekspresi bahagia

Rachel Vennya

Bak sedang foto prewedding, keduanya juga pamer kekompakkan untuk melempar ekspresi nan bahagia. Masih dengan posisi bersanding, Rachel dan Salim tampak memancarkan aura kebucinan mereka.

Halaman:
1 2
      
