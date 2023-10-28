Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Terkini Chandrika Chika, Tiktoker Mantan Thariq Halilintar yang Viral karena Goyangannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |01:33 WIB
5 Potret Terkini Chandrika Chika, Tiktoker Mantan Thariq Halilintar yang Viral karena Goyangannya
Chandrika Chika. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Chandrika Chika mungkin dikenal lantaran konten goyangan khasnya di TikTok yang viral. Tapi, namanya semakin mencuat setelah diketahui menjadi mantan kekasih Thariq Halilintar.

Penampilan Chandrika Chika selalu berhasil bikin netizen terpana. Salah satunya seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang ia unggah baru-baru ini di akun Instagramnya.

Pasalnya, dalam potret tersebut, Chika tampil dengan outfit berupa kostum polisi. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @chndrika_.

Wajah manis saat selfie

Chandrika Chika

Dalam potret selfie ini, Chika tampak melempar ekspresi senyum manis ke arah kamera. Meski begitu, kostum seragam polisi yang dikenakannya sukses membuatnya tampil agak ‘garang’.

Kedip centil

Chandrika Chika

Masih dengan potret selfie, kali ini Chika tampak melempar ekspresi yang agak centil, yakni dengan mengedipkan salah satu matanya ke arah kamera. Ia juga tampak memamerkan keseksian bibirnya dengan ekspresi duckface.

Ekspresi gemas saat duckface

Chandrika Chika

Dalam potret kali ini, Chika tampak kembali melempar ekspresi duckface ke arah kamera. Meski begitu, wajah cantiknya tampak terlihat kian menggemaskan!

Halaman:
1 2
      
