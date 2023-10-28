Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 30 Oktober Hari Apa? Cek bagi yang Punya Mantan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:35 WIB
Tanggal 30 Oktober Hari Apa? Cek bagi yang Punya Mantan
Ilustrasi Hari Mantan National. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 30 Oktober hari apa? Pertanyaan yang mungkin terlontar dari benak orang banyak. Memang pada hari ini bukan hari nasional seperti Sumpah Pemuda.

Namun, pada 30 Oktober ada perayaan yang tidak kalah pentingnya. Salah satunya Hari Mantan Nastional. Berikut perayaan yang terjadi.BACA JUGA:

Hari Mantan National

Bukan hanya perayaan Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari. Bagi mereka yang baru atau sedang putus cinta, bisa juga merayakan Hari Mantan National.

Merayakan Hari Mantan Nasional salah satunya dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS kepada mantan setelah sekian lama putus kontak. Tujuannya tidak lain untuk menyambung tali silaturahmi.

Menurut National Today, jika kamu merasa terpanggil untuk mengirim pesan kepada mantan, mulailah dengan suatu pertanyaan yang kecil.

Misalnya, tulis saja 'Hai, apa kabar'. Jika mantanmu merespons, kamu punya kesempatan untuk memperluas sapaan menjadi percakapan. Tapi kalau pesan pertamamu tidak direspons, langkah terbaik ialah mendiamkannya.

Halaman:
1 2
      
