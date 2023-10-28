4 Zodiak Siap Jadi Pasangan Paling Romantis, Ternyata Ada Leo!

SIAPA sih yang tidak ingin mendapatkan pasangan yang romantis, setiap hari diperlakukan manis dan penuh cinta, membuat hati menjadi meleleh.

Karakter manis dan keromantisan seseorang, menariknya bisa sedikit banyak dilihat dari tanda zodiak yang ia miliki loh! Sebab dalam astrologi, ada empat zodiak yang dikatakan dapat menjadi pasangan paling romantis. Zodiak apa saja ya kira-kira? Melansir Knowinsiders, Minggu (29/10/2023) intip paparannya di bawah ini.

1. Leo: Leo adalah zodiak yang cenderung diremehkan dalam hal yang berhubungan dengan cinta, banyak orang tak ketahui tentang zodiak ini bahwa ternyata para Leo bisa menjadi pasangan hidup yang terbaik dan romantis maksimal, memiliki cinta yan tak terbatas untuk pasangannya itu.

2. Aries: Bentuk romantisme dari para Aries kepada pasangannya, adalah siap merawat dan memastikan bahwa semua kebutuhan orang tercintanya benar-benar terpenuhi dan selalu ada seseorang yang selalu ingin pasangannya bahagia.

