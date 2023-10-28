Mengungkap Sisi Positif Weton Ganjar Pranowo yang Lahir Pada 28 Oktober

WETON Ganjar Pranowo menjadi salah satu sumber yang dicari oleh masyarakat, khususnya yang merupakan orang Jawa. Mengingat, Ganjar diketahui lahir pada 28 Oktober 1968 di Senin Wage berdasarkan Kalender Jawa.

Sebagai seseorang yang lahir sebagai orang Jawa, Calon Presiden yang maju bersama wakilnya Mahfud MD di Pilpres 2024 tersebut, weton turut menentukan bagaimana karakter dari seseorang. Berdasarkan tanggal lahir dan dikulik melalui Primbon Jawa, Ganjar memiliki neptu 8.

Dikutip dari situs Primbon, weton Ganjar Pranowo memiliki watak hari (kamarokam) Sanggar Waringin. Sanggar Waringin memiliki arti watak yang baik, berkembang, bahagia, tenteram, dan memberi pengayoman. Watak ini tentu sesuai dengan karakter dari Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut, yang melayani rakyatnya dengan penuh ketentraman dan kebahagiaan.

Ganjar Pranowo yang saat ini sedang maju dalam Pilpres 2024 dalam wetonnya juga memiliki mongso Kalima. Mongso ini memiliki arti Pancuran Emas Sumawur Ing Jagad (pancuran emas yang menyinari dunia)

Tepat sebagai karakter dan profesinya yang cenderung menjadi pemimpin, bagi orang “Kalima” seperti Ganjar dipercaya memiliki ketabahan hati, percaya diri, jarang mengeluh, dan pantang menyerah.

Karakter-karakter dari “Kalima” tersebut tentu bisa menjadi gambaran bagi masyarakat, yang kemudian dibandingkan dengan kondisi realitasnya bahwa ia memang pantas menjadi seorang pemimpin Indonesia, khususnya dalam menjadi presiden.