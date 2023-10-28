Tanggal 29 Oktober Hari Apa? Simak di Sini

TANGGAL 29 Oktober 2023 jatuh pada Minggu. Ada dua peringatan yang perlu diketahui. Satu di antaranya adalah Hari Stroke Sedunia.

Hari ini tentu baik untuk diperingati sebagai pengingat bahwa kesehetan itu penting adanya. Selain Hari Stroke Sedunia, ada satu momen lagi yang tak boleh dilewatkan yakni Hari Psoriasis Sedunia.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 29 Oktober 2023.

Hari Stroke Sedunia

Adanya hari ini merupakan inisiasi dari World Stroke Organization (WSO) yang kemudian dirayakan pertama kali pada 2006. Organisasi ini terbentuk pada tahun yang sama setelah penggabungan International Stroke Society (ISS) dan World Stroke Federation (WSF).