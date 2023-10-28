Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ganjar Pranowo Ulang Tahun ke-55, Ini Ucapan Manis dari Istri Tercinta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |09:59 WIB
Ganjar Pranowo Ulang Tahun ke-55, Ini Ucapan Manis dari Istri Tercinta
Ganjar Pranowo, (Foto: Antara)
A
A
A

HARI ini jadi momen bahagia bagi Calon Presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Pasalnya, tepat hari ini, Sabtu (28/10/2023) ia genap berusia 55 tahun.

Kabar tersebut dibagikan oleh sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti melalui unggahannya di Instagram. Atiqoh terlihat mengunggah dua foto kebersamaan dengan keluarga kecilnya, lengkap dengan sang putra semata wayang, Alam Ganjar.

Terlihat pada foto pertama, keluarga bahagia ini menikmati momen sunrise saat berada di puncak Gunung Prau. Ketiganya berpose terlihat pose dengan latar sunrise dan pegunungan.

Keluarga kecil Ganjar ini juga kompak memakai jaket tebal dan saling merangkul satu sama lain sambil tersenyum ke arah kamera.

Pada foto selanjutnya, Alam nampak pose selfie bersama ayah dan ibunya dengan latar penonton saat menghadiri sebuah acara. Mereka kompak memakai busana berwarna putih.

Halaman:
1 2
      
