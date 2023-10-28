Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hasil Kepuasan Konsumen, Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:22 WIB
Hasil Kepuasan Konsumen, Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia
Ryu Power di Superbrands Indonesia's Choise 2023, (Foto: MPI/Novie)
A
A
A

RYU Power Tools jadi salah satu brand yang baru saja mendapatkan penghargaan Superbrands dengan kategori PowerTools. Apresiasi tersebut diberikan pada saat Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/10/2023) malam

Dodi Sanjaya, Public Relation Ryu Power Tools mengatakan, bahwa penghargaan yang diraihnya ini berkat kepercayaan konsumen yang memilih produknya sebagai power tools andalan.

 BACA JUGA:

"Jadi ini membuktikan bahwa Ryu Power Tools tetap memperlihatkan eksistensi Ryu di dunia power tools, dan diakui banyak konsumen sebagai pilihan power tools terbaiknya," ujarnya kepada MNC Portal.

BACA JUGA:

4 Shio yang Diramalkan Penuh Cuan di November 2023 

Dodi mengungkapkan, bahwa selama ini pihaknya selalu memberikan yang terbaik kepada para konsumen. Bagaimana memprioritaskan serta menciptakan kepuasan pada para pelanggannya.

Lebih lanjut, kata Dodi, selama ini Ryu Power Tools telah melakukan berbagai upaya. Hingga akhirnya kerja kerasnya tersebut bisa mendapatkan penghargaan dari Superbrands.

Halaman:
1 2
      
