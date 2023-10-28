Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inti Solar Raih Penghargaan di Award Superbrands Indonesia's Choice 2023, Usai Lalui Badai

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:16 WIB
Inti Solar Raih Penghargaan di Award Superbrands Indonesia's Choice 2023, Usai Lalui Badai
Inti Solar di Superbrands Indonesia's Choice 2023, (Foto: MPI/ Novie)
INTI Solar baru saja mendapatkan penghargaan Superbrands sebagai Solar Water Heater terbaik di Indonesia. Apresiasi tersebut diberikan saat Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan pada Jumat malam, (27/10/2023)

Direktur Inti Solar, Yoseph Chandra mengatakan, penghargaan yang diraihnya ini berkat kerja keras bersama tim. Di mana beberapa waktu lalu sempat diterjang badai yakni adanya pandemi, namun pihaknya berhasil melaluinya.

"Saat ini ekonomi makin glowing, demand masyarakat juga baik,” kata Yoseph kepada MNC Portal.

“Tahun ini lebih terasa memenangkan penghargaan dari Superbrands," tambahnya.

Selain itu, kata dia, antusias pasar cukup positif pada produknya. Hingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meraih penghargaan, yang mana tidak terlepas dari kepercayaan konsumen itu sendiri.

