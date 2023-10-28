iNews TV Sabet Penghargaan Superbrands Indonesia's Choice 2023

iNews TV baru saja mendapatkan penghargaan dari Superbrands untuk kategori Trusted Nasional TV pada acara Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan (27/10/2023).

Direktur Sales & Marketing iNews, Esmal Diansyah mengatakan, bahwa penghargaan yang diraih oleh iNews TV sebagai salah satu kerja keras tim. Sehingga mendapatkan apresiasi dalam kategori Trusted Nasional TV .

Selain itu, diraihnya penghargaan untuk iNews TV ini juga tidak lepas dari peran penting Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang selalu memiliki inovasi untuk membuat iNews lebih baik dan mendapatkan perhatian serta apresiasi.

"Alhamdulillah kita sangat bersyukur akhirnya inews dan Okezone mendapatkan penghargaan dari Superbrands, menurut saya ini adalah usaha startegi baru dari Executive Chairman MNC Group, bapak Hary Tanoesoedibjo dan kerja keras kita semua," kata Esmal.

Lebih lanjut, perubahan yang dilakukan Hary Tanoesoedibjo semua media platform baik tv, mau pun portal hingga sosial media dikonversikan menjadi satu yang dinamakan iNews Media Group.