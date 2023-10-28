Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

iNews TV Sabet Penghargaan Superbrands Indonesia's Choice 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:09 WIB
iNews TV Sabet Penghargaan Superbrands Indonesia's Choice 2023
iNews TV di Superbrands Indonesia's Choice 2023, (Foto: MPI/Novie)
A
A
A

iNews TV baru saja mendapatkan penghargaan dari Superbrands untuk kategori Trusted Nasional TV pada acara Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan (27/10/2023).

Direktur Sales & Marketing iNews, Esmal Diansyah mengatakan, bahwa penghargaan yang diraih oleh iNews TV sebagai salah satu kerja keras tim. Sehingga mendapatkan apresiasi dalam kategori Trusted Nasional TV .

Selain itu, diraihnya penghargaan untuk iNews TV ini juga tidak lepas dari peran penting Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang selalu memiliki inovasi untuk membuat iNews lebih baik dan mendapatkan perhatian serta apresiasi.

"Alhamdulillah kita sangat bersyukur akhirnya inews dan Okezone mendapatkan penghargaan dari Superbrands, menurut saya ini adalah usaha startegi baru dari Executive Chairman MNC Group, bapak Hary Tanoesoedibjo dan kerja keras kita semua," kata Esmal.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, perubahan yang dilakukan Hary Tanoesoedibjo semua media platform baik tv, mau pun portal hingga sosial media dikonversikan menjadi satu yang dinamakan iNews Media Group.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/612/2909853/hasil-kepuasan-konsumen-ryu-power-tools-raih-penghargaan-dari-superbrands-indonesia-iUAc7N0l6d.jpg
Hasil Kepuasan Konsumen, Ryu Power Tools Raih Penghargaan dari Superbrands Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/612/2909848/inti-solar-raih-penghargaan-di-award-superbrands-indonesia-s-choice-2023-usai-lalui-badai-kuTrSwlhED.jpg
Inti Solar Raih Penghargaan di Award Superbrands Indonesia's Choice 2023, Usai Lalui Badai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/612/2909843/gala-award-superbrands-indonesia-s-choice-2023-penghargaan-untuk-berbagai-merek-berkualitas-yYiZEV48gf.jpg
Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023, Penghargaan untuk Berbagai Merek Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/11/3181035//winn_gas-C4hY_large.jpg
Inovasi Tiada Henti Hantarkan Winn Gas Boyong Tiga Penghargaan Superbrands 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180237//bolt_pet_food-I0mi_large.jpg
Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180235//detoslim_superbrand-DwGb_large.jpg
Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement