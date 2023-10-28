Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023, Penghargaan untuk Berbagai Merek Berkualitas

SUPERBRANDS sebagai lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara, kembali memberikan penghargaan Superbrands kepada 41 pemilik merek berkualitas pada acara Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023.

Superbrands Indonesia melalui kampanye digital #KonsumenPintar : Kenali — Seleksi — Baru Beli mengedukasi konsumen Indonesia untuk membeli dan mengkonsumsi produk dan jasa yang telah teruji dan terpercaya, berlogo Superbrands.

CEO Superbrands Indonesia, Grandtyana Mayasari mengatakan, merek-merek yang menyandang status Superbrands, berhak mencantumkan Superbrands Seals dalam kemasan dan materi komunikasi pemasaran.

"Merek-merek tersebut telah melalui proses seleksi ketat dari Nielsen dan Team Superbrands dengan lima kriteria penilaian, meliputi market dominance, longevity, good will, customer loyalty dan overall market acceptance”" katanya dalam sambutannya saat Gala Award Superbrands Indonesia's Choice 2023 di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta Selatan.

Ia menyebut, ada lima kriteria penilaian yang menjadi acuan Nielsen dalam penyelenggaraan survey di enam kota besar, yaitu Jabodetabek, Bandung, | Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar.

Grandtyana mengatakan, adanya penghargaan ini diperuntukkan bagi merek-merek yang sudah mempertahankan kualitasnya selama ini. Untuk itu hal tersebut sangat berharga bagi para pemilik merek, karena menjadi bukti kinerja dan kesuksesan strategi bisnis di tengah situasi dan kondisi perlambatan ekonomi global paska pandemi.