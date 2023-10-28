Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Suka Rontok hingga Berketombe, Arafah Rianti Rajin Pakai Serum hingga Hair Spa di Salon

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |17:00 WIB
Suka Rontok hingga Berketombe, Arafah Rianti Rajin Pakai Serum hingga <i>Hair</i> <i>Spa</i> di Salon
Perawatan rambut Arafah Rianti, (Foto: Instagram @arafahrianti)
A
A
A

TIDAK bisa dipungkiri, bagi wanita berhijab, kesehatan rambut bisa jadi salah satu yang paling rentan dan memang butuh perawatan ekstra. Terkadang, perawatan sendiri di rumah pun dirasa belum cukup.

Oleh karena itu, komika muda yang sedang melejit namanya, Arafah Rianti memilih untuk merawat rambutnya ke salon. Ia mewajibkan, minimal satu kali dalam sebulan harus perawatan rambut di salon.

"Pasti dua minggu sekali atau sebulan sekali, aku ke salon buat hair spa gitu," ujar Arafah Rianti di kawasan SCBD, Jakarta belum lama ini.

Perawatan di salon ini, melengkapi rangkaian perawatan ala rumahan yang biasa ia lakoni sehari-hari. Mulai dari keramas dengan sampo, mengaplikasikan serum, dan vitamin rambut yang semuanya untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan batang rambut, agar tak mudah rontok. Komika 26 tahun itu menganggap, perawatan ekstra ke salon untuk ditangani oleh tangan ahli profesional itu penting untuk membuat rambut sehat meski berhijab.

"Menurut aku perawatan kayak hair spa gitu penting banget, karena bikin rambut aku halus, enggak ngembang banget," sambungnya.

"Karena kalau rambut berjilbab kan diikat terus, jadi rambut kita cepat banget mengembang dan kayaknya harus pakai hair spa," kata Arafah lagi.

