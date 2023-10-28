Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Gerakan Peregangan Tubuh yang Baik Dilakukan Sebelum Tidur

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:00 WIB
3 Gerakan Peregangan Tubuh yang Baik Dilakukan Sebelum Tidur
Peregangan tubuh, (Foto: Yanalya/Freepik)
USAI beraktivitas seharian, tubuh pasti merasa lelah dan rasanya ingin langsung tidur saat sudah sampai di rumah. Namun, alangkah baiknya menyediakan beberapa menit sebelum tidur untuk melakukan beberapa gerakan peregangan.

Dengan melakukan peregangan tubuh sebelum tidur, ini bisa membantu kurangi  stres, meningkatkan kualitas tidur, serta meredakan peregangan otot loh!

 BACA JUGA:

Peregangan-peregangan yang dilakukan sebelum tidur tidaklah sulit, dan memakan banyak waktu kok! Jadi, tidak ada salahnya untuk selalu diterapkan sebelum tidur. Dilansir dari Healthline, Sabtu (28/10/2023) berikut tiga gerakan yoga sebagai peregangan yang baik sebelum tidur yang bisa dicoba.

1. Pelukan beruang: Ini untuk melatih otot rhomboids dan trapezius di punggung atas, membantu meringankan rasa tak nyaman atau nyeri tulang belikat yang disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, radang kandung lendir, atau bahu yang membeku.

 BACA JUGA:

• Berdiri tegak dan tarik napas saat membuka tangan lebar-lebar.

• Buang napas saat Anda menyilangkan tangan, letakkan lengan kanan di atas kiri dan kiri di atas kanan untuk memeluk diri sendiri.

• Tarik napas dalam-dalam saat Anda menggunakan tangan untuk menarik bahu ke depan.

• Tahan peregangan ini selama 30 detik dan untuk melepaskannya, tarik napas dengan membuka kembali lengan lebar-lebar.

• Buang napas dan ulangi gerakan dengan lengan kiri di atas.

