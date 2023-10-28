Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Destinasi Malam Terbaik di Dunia, Surganya Kaum Hedon!

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:30 WIB
7 Destinasi Malam Terbaik di Dunia, Surganya Kaum Hedon!
Potret kehidupan malam di Kota Bangkok, Thailand (Foto: Bangkok Foodie)
A
A
A

SEJUMLAH destinasi populer di dunia terkenal dengan pesta yang meriah, klub-klub malam bergengsi, dan kegiatan seru lainnya saat malam hari.

Banyak para pengunjung yang lebih menyukai berwisata di malam hari karena dapat melihat berbagai spot wisata yang lebih estetik dan romantis.

Mulai dari pantai indah di Ibiza, klub-klub bawah tanah di Berlin, hingga hiburan malam di Las Vegas, berikut 7 destinasi malam terbaik di dunia yang sayang jika dilewatkan, sebagaimana Okezone kutip dari laman Enjoy Travel.

1. Buenos Aires, Argentina

Menari hingga larut malam adalah hal biasa bagi penduduk Buenos Aires, yang sering disebut sebagai Paris dari Selatan.

Kota ini memiliki pesona berkelas dan suasana romantisnya, serta menjadi pusat kehidupan tango, di mana Anda dapat menemukan tempat-tempat untuk belajar dan menikmati tarian yang memikat ini di seluruh penjuru kota, dan akan terus ramai hingga pukul 02.00 dini hari.

Kehidupan Malam di Las Vegas

(Foto: Businesspress Vegas)

Buenos Aires adalah surganya bagi Anda yang menyukai hiburan malam dan juga dikenal sebagai salah satu kota paling ramah terhadap komunitas LGBT di Amerika Latin.

2. Las Vegas, Amerika Serikat

US merupakan salah satu destinasi wisata populer di dunia, dan memiliki tempat hiburan malam yang menarik dengan berbagai jenis pesta yang ada.

Bahkan, Las Vegas dikenal sebagai kota yang memiliki pesona hiburan malam yang sangat beragam dan menawarkan banyak hal seperti pertunjukan, klub malam, tempat bermain biliar, hingga kasino. Tak heran, jika Las Vegas berada di posisi kedua dalam jumlah bar per kapita.

3. Berlin

Memiliki sekitar 4.500 bar, pub, dan klub malamnya, Berlin terkenal akan keberagaman kehidupan malamnya, di mana Anda dapat menemukan berbagai jenis hiburan yang mengesankan.

Kehidupan Malam di Ibiza

(Foto: luxuryvillasibiza.net)

Di sini, terdapat juga berbagai aliran musik seperti fusion hingga funk, techno hingga tango, karena itu Berlin mencakup seluruh spektrum genre musik. Anda, dapat mencoba mengunjungi Watergate, yaitu salah satu klub yang paling terkenal di Berlin, dan lainnya.

4. Ibiza, Spanyol

Ibiza atau Pulau Putih cocok bagi Anda yang suka party atau dunia malam, bahkan pulau ini merupakan salah satu destinasi yang populer di Eropa karena kehidupan malamnya yang sangat beragam.

Anda akan menemukan berbagai hiburan, mulai dari santai di bar pantai hingga meriahnya klub-klub besar dengan DJ terkenal di pulau Spanyol ini. Beberapa bar pantai favorit di Ibiza yaitu, Cafe del Mar dann El Chiringuito, dan sebagainya.

