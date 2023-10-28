Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Seru! Pemandian Air Panas di Jepang Ini Tawarkan Sensasi Berendam dengan Godzilla

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |13:02 WIB
Seru! Pemandian Air Panas di Jepang Ini Tawarkan Sensasi Berendam dengan Godzilla
Pemandian air panas atau Onsen bertema Godzilla di Jepang (Foto: Soranews24)
ONSEN atau pemandian air panas merupakan salah satu tempat relaksasi yang paling banyak ditemukan di Jepang.

Orang Jepang menganggap onsen sebagai tempat mendapatkan kecantikan dan menyembuhkan penyakit. Tak heran jika mereka menjadikan onsen sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tak hanya menawarkan fasilitas untuk berendam, masing-masing tempat pemandian air panas ini juga memberikan suasana yang dibuat senyaman mungkin agar pengunjungnya betah dan tak bosan.

Onsen kerap di desain bak di alam dengan pohon dan gemericik air yang mengalir. Sebuah onsen di Prefektur Kanagawa, Jepang, ada pemandian air panas, Hakone Kowakien Yunessun yang menghadirkan tema unik dan mencuri perhatian berupa 'Godzilla'.

Pengunjung yang datang ke onsen ini akan ditemani dengan suara auman Godzilla, hentakan kakinya yang menggelegar, bahkan lagu dengan tema Godzilla.

Godzilla akan muncul di tengah-tengah pengunjung pada pukul 11.30 hingga 14.30 dibarengi dengan pemancar uap khusus.

Onsen di Jepang

(Foto: Soranews24)

Onsen dengan tema menarik ini sudah bisa dicoba oleh masyarakat sejak per 20 Oktober lalu dan masih akan berlangsung hingga tahun depan, tepatnya pada 8 Januari 2024.

Selain itu, Yunessun juga menjadi salah satu sumber air panas dimana pengunjungnya mengenakan pakaian, sembari berswafoto secara bebas dengan latar Godzilla.

Harga tiket masuk

Tiket masuk yang ditawarkan untuk menikmati sensasi berendam yang berbeda ini, berbeda antara orang dewasa dan anak-anak.

Tiket untuk orang dewasa dikenakan biaya sebesar 2.500 yen atau Rp265 ribuan dan anak-anak adalah 1.400 yen atau Rp149.000.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
