Ini Waktu Terbaik ke Pantai Jetis Cilacap, Cek Fasilitas dan Harga Tiket Masuknya

INDONESIA dianugerahi Tuhan wilayah perairan yang luas, dengan pantai-pantainya yang cantik eksotis. Salah satunya adalah Pantai Jetis, yang menyajikan wisata alam bahari yang eksotis.

Jika dicari melalui Google, Pantai Jetis akan ditemukan di dua tempat, yaitu Purworejo dan Cilacap. Namun, pantai yang akan dibahas kali ini adalah Pantai Jetis di Cilacap.

Pantai di pesisir selatan Jawa ini berjarak kurang lebih 46 kilometer dari Kota Cilacap, tepatnya di Area Sawah, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Pantai Jetis memiliki ciri khas layaknya pantai selatan lainnya, yaitu ombak yang tinggi dan kuat yang berasal dari Samudera Hindia.

Namun jangan khawatir, pantai ini memiliki fasilitas pemecah ombak, yang sering menjadi spot foto bagi pengunjung. Vegetasi yang padat membuat suasana pantai sangat nyaman untuk bersantai.

Fasilitas wisata

Rute menuju Pantai Jetis tidak begitu sulit. Pengujung hanya perlu berkendara sekitar 70 menit dari pusat Kota Cilacap. Akses jalannya pun tergolong baik dan tidak akan menyulitkan pengunjung.

(Foto: IG/@inesprb)

Sebagai lokasi wisata recommended di Kabupaten Cilacap, pantai Jetis sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti area parkir, toilet, area jajanan, dan gazebo. Ada juga taman bunga jetis, transportasi laut, ATV, delman, juga berbagi spot foto yang menarik.

Harga tiket masuk dan tarif fasilitas

Untuk menikmati keindahan serta fasilitas di Pantai Jetis, pengunjung tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Harga tiket masuk pantai indah ini dipatok sekitar Rp5.000 per orang.

Bagi pengunjung yang membawa kendaraan, akan dikenakan biaya parkir, namun masih dalam tarif yang wajar.

Jika ingin menghemat tenaga mengelilingi Pantai Jetis, pengunjung bisa naik delman dengan tarif Rp60.000.