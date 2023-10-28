Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Rumah Jin yang Berdiri Kokoh di Kota Makkah, Tak Satupun Alat Berat Mampu Merobohkannya

Anisa Suci Maharani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:03 WIB
Inilah Rumah Jin yang Berdiri Kokoh di Kota Makkah, Tak Satupun Alat Berat Mampu Merobohkannya
Rumah Jin paling terkenal angker di Arab Saudi (Foto: YouTube/Alman Mulyana)
A
A
A

ARAB Saudi selalu menyimpan hal menarik untuk dikulik. Salah satunya ialah bangunan tua yang konon sangat angker karena dihuni bangsa jin.

Bahkan rumah itu tidak bisa dirobohkan menggunakan alat berat jenis apapun, hingga bisa mengakibatkan orang kerasukan.

Kisah mistis rumah jin ini rupanya menarik perhatian seorang YouTuber yang juga merupakan tenaga kerja asal Indonesia di Arab Saudi, Alman Mulyana.

Ia dan kedua rekannya menyempatkan diri mengunjungi rumah angker tersebut untuk menjawab rasa penasaran mereka.

"Jadi ini rumah mau dibongkar, mau dijadiin lampu merah atau apa. Tapi alat beratnya itu rusak terus jungkir balik," kata Alman mengawali cerita, seperti dilansir dari akun YouTube, Alman Mulyana.

Rumah Jin di Kota Makkah

(Foto: YouTube/Alman Mulyana)

Bangunan tua itu berulang kali hendak dihancurkan pemerintah Arab Saudi, namun selalu gagal. Alat berat terlempar dan seorang Syekh yang dipanggil untuk mengusir jin penunggu bangunan itupun gagal total melaksanakan tugasnya.

Terletak di pinggir jalan raya dan dekat dengan masjid, rumah tersebut merupakan bangunan paling tua di sekitar kawasan itu. Terlihat tulang-belulang hewan berserakan di sekitar rumah. Konon, jin paling suka memakan tulang.

Nampak juga kondisi rumah berantakan, semakin memperkuat kesan bahwa bangunan itu sudah sangat lawas. Sementara jendela rumah sengaja ditutup oleh pemerintah setempat, demi menjaga hal-hal buruk yang tak diinginkan.

Halaman:
1 2
      
