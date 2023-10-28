Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Fakta Menakjubkan Belalang Sembah, Predator Ganas yang Dianggap Jelmaan Dewa

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:02 WIB
10 Fakta Menakjubkan Belalang Sembah, Predator Ganas yang Dianggap Jelmaan Dewa
Belalang Sembah (Foto: iStock/lnzyx)
A
A
A

DUNIA serangga selalu menarik untuk diulas. Kali ini Okezone akan mengupas fakta-fakta menakjubkan mengenai belalang sembah, yakni serangga dari ordo Mantodea.

Serangga berwarna hijau ini biasa disebut praying mantis lantaran sikapnya yang terlihat seperti sedang berdoa.

Kaki depannya yang menonjol dan terlipat menjadi satu sebagai isyarat yang menunjukkan pengabdian, belalang sembah ini terlihat tenang dan penuh perasaan.

Mereka tidak patuh seperti yang terlihat. Faktanya, belalang sembah adalah predator penyergap, ganas dengan gerakan secepat kilat dan banyak keterampilan ekstrem menakjubkan lainnya.

Belalang sembah adalah makhluk menakjubkan yang telah menguasai tempatnya di alam. Sekitar 2.000 spesies belalang sembah tersebar di seluruh dunia.

Berikut 10 fakta menakjubkan tentang belalang sembah, serangga sang predator ganas, sebagaimana dilansir dari laman Tree Hugger.

Belalang Sembah

(Foto: Unsplash/Rick van der Haar)

1. Indera penglihatan luar biasa

Penglihatan yang luar biasa membantu belalang sembah menyerang mangsanya. Ia memiliki penglihatan stereo, dan berkat penempatan matanya, mereka juga mempunyai bidang penglihatan yang luas. Masing-masing mata mereka memiliki fovea area terkonsentrasi sel fotoreseptor yang memungkinkan mereka fokus dan melacak dengan tajam.

Hewan bernama latin Mantis religiosa ini tidak hanya dapat melihat dalam 3D, namun penelitian telah menemukan bahwa penglihatan 3D mereka bekerja secara berbeda dari semua bentuk yang diketahui sebelumnya di alam. Selain mengungkap lebih banyak tentang belalang sembah, hal ini dapat membantu para ilmuwan mengembangkan penglihatan yang lebih baik pada robot.

2. Kepala fleksibel

Belalang sembah adalah satu-satunya serangga yang mampu memutar kepalanya dari sisi ke sisi. Mampu memutar kepalanya tanpa menggerakkan seluruh tubuhnya merupakan keuntungan utama belalang sembah saat berburu, karena memungkinkan pergerakan minimal saat menyelinap ke mangsanya.

3. Lincah seperti kucing

Yang mengejutkan para ilmuwan yang memfilmkannya, belalang sembah ditemukan melompat dengan sangat presisi, memutar tubuhnya di udara untuk mendarat pada sasaran yang berbahaya dan spesifik. Serangga ini bahkan bisa dikatakan lebih lincah daripada kucing.

Belalang Sembah

(Foto: Unsplash/Irfan Demirel)

4. Menghabisi mangsanya dengan cepat

Belalang sembah menunggu untuk menyergap atau dengan sabar mengintai mangsanya, tapi begitu mereka siap menyerang, mereka melakukannya secepat kilat, menyerang dengan kaki depannya yang besar dengan sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang.

Selain itu, mereka memiliki paku di kakinya untuk menusuk dan menjepit korbannya ke tempatnya.

5. Pandai berkamuflase

Belalang sembah sangat berbakat dalam kamuflase. Mereka datang dalam bentuk daun, batang, dan dahan, seperti kebanyakan serangga, tetapi juga memiliki manfaat lebih jauh. Beberapa belalang sembah berganti kulit pada akhir musim kemarau menjadi hitam, dan dengan tepat mengatur waktu transformasinya agar bertepatan dengan lanskap menghitam akibat kebakaran hutan.

Halaman:
1 2
      
