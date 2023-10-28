4 Ide Liburan Singkat Anti-Bosan untuk Akhir Pekan

JAKARTA - Tak semua orang bisa mendapatkan dan menikmati liburan untuk waktu yang lama. Terutama bagi mereka yang masih berstatus karyawan baru karena belum mendapatkan jatah cuti.

Namun hal itu tentu tak harus menjadi penghalang karena Anda tetap bisa liburan di akhir pekan. Jika Anda masih bingung kegiatan seru apa yang sebaiknya dilakukan di akhir pekan, yuk intip idenya berikut ini karena dipastikan tidak akan membosankan.

1.Chill di Kafe dengan Live Music

Saat ini, banyak kedai kopi yang menawarkan menu terbaik dengan fasilitas dan live-music yang bisa dinikmati saat akhir pekan. Keuntungannya, Anda tidak perlu membayar tiket masuk untuk melihat sang artis karena cukup dengan membeli minuman atau makanan di kafe tersebut.