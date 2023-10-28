Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wajah Misterius Muncul dari Dasar Sungai yang Mengering, Diduga Berusia 2.000 Tahun!

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:02 WIB
Viral Wajah Misterius Muncul dari Dasar Sungai yang Mengering, Diduga Berusia 2.000 Tahun!
Wajah misterius muncul di dasar sungai yang mengering (Foto: Reuters)
A
A
A

BELUM lama ini viral penemuan pahatan berbentuk wajah manusia purba yang diyakini berusia sekitar 2.000 tahun silam di wilayah Amazon, Amerika Selatan.

Penemuan ini terjadi saat kekeringan ekstrem melanda yang mengakibatkan penurunan permukaan air sungai yang terparah dalam satu abad.

Petroglif-petroglif ini ditemukan terbanyak di Sungai Negro, yaitu salah satu anak sungai utama Amazon, dengan berbagai ekspresi wajah, termasuk senyuman dan kesedihan.

Para ahli mencatat bahwa beberapa sudah dikenal sebelumnya, tetapi penemuan variasi baru ini akan membantu mengidentifikasi asal-usulnya, yang diperkirakan berasal dari masa prasejarah atau pra-kolonial sekitar 1.000 hingga 2.000 tahun yang lalu.

Wajah Misterius di Amazon

Pahatan wajah misterius di Amazon (Foto: Reuters)

"Ukiran-ukiran ini berasal dari masa prasejarah atau pra-kolonial. Meski tanggal pastinya tidak dapat ditentukan, namun berdasarkan bukti kehadiran manusia di daerah tersebut, kami meyakini bahwa ukiran-ukiran ini memiliki usia sekitar 1.000 hingga 2.000 tahun," ungkap arkeolog Jaime de Santana Oliveira, melansir Daily Mail.

Beberapa petroglif juga menunjukkan lekukan halus yang digunakan oleh penduduk asli untuk mengasah panah dan tombak sebelum kedatangan orang Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182481/viral-emf4_large.jpg
Viral! Emak-Emak Ngamuk Rambut Anaknya Dicukur, Warganet: Nggak Gitu Juga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182467/viral-9i31_large.jpg
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182299/padel-Q2ah_large.jpg
Lagi Viral Agen Travel Ajak Padel di Madinah, Netizen Auto Istigfar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182270/jule-rEiQ_large.jpg
Viral Foto Jule Lepas Hijab Bareng Selingkuhan Beredar Usai Digugat Cerai Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935/viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181926/viral-RwqL_large.jpg
Viral! Bule Cantik Asal Rusia dan Rumania Ngobrol Pakai Bahasa Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement