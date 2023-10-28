Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Barong dan Rangda di Bali, Simbol Perseteruan Abadi Kebaikan versus Kejahatan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:30 WIB
Mengenal Barong dan Rangda di Bali, Simbol Perseteruan Abadi Kebaikan versus Kejahatan
Ilustrasi Barong dan Rangda (Foto: IG/@rama_mardhayiska)
A
A
A

BARONG dan Rangda merupakan tari tradisional berdasarkan mitologi Hindu Bali. Kedua tarian ini dipercaya umat Hindu sebagai simbol kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan di alam semesta.

Rangda merupakan sosok pemimpin bagi kaum leak dalam melawan sosok Barong. Rangda digambarkan sebagai sosok wanita dengan rambut panjang yang kusut masai, mata membelalak, bertaring besar, kuku panjang, lidah yang menjulur, dan payudara panjang.

Sementara itu, Barong merupakan raja dari roh kebaikan. Barong digambarkan sebagai sosok singa dengan taring panjang dan rambut pirang lebat.

Barong dan Rangda

(Foto: Bali Safari Marine Park)

Dalam mitologi lain, Barong digambarkan sedang mendampingi Raja Airlangga, sang pewaris tahta Dharmodayana yang ingin mengalahkan Sang Rangda.

Melansir journal.lppmunindra.ac.id, Barong merupakan tokoh mistis yang dianggap sakral dan diyakini memiliki kekuatan magis melindungi masyarakat dari berbagai malapetaka. Sedangkan Rangda merupakan sosok yang dipercaya memiliki pengaruh buruk atau jahat.

Meski demikian, kedua tokoh ini digambarkan mempunyai kekuatan yang berimbang dan dianugerahi keabadian, sehingga pertarungan tak ada habisnya dan tak ada yang kalah.

Telusuri berita women lainnya
