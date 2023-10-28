Jembatan Kaca Banyumas Makan Tumbal Nyawa, Sandiaga: Keselamatan Wisatawan Harus Jadi Prioritas!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan terjadinya insiden di wahana Jembatan Kaca The Geong Limpawukus di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang menewaskan seorang turis dan melukai seorang lainnya.

Menurut Sandi, insiden yang terjadi pada Rabu, 25 Oktober 2023 ini harus jadi bahan evaluasi terkait keutamaan keselamatan dalam penyiapan atraksi wisata.

"Kemenparekraf mendorong dilakukannya pemeriksaan serta evaluasi terkait kelayakan dan keamanan dari atraksi wisata maupun seluruh atraksi wisata sejenis yang terdapat di daerah-daerah lainnya, khususnya di Kabupaten Banyumas," kata dia mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: Kemenparekraf)

Untuk itu, lanjut Sandi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas dan Kepolisian Resor Banyumas untuk memantau hasil penyelidikan atas insiden tersebut sehingga dapat diketahui kronologi dan penyebab secara detail dari insiden ini.

Terlebih, berdasarkan informasi yang ia peroleh, wahana ini dibangun tanpa melalui proses uji kelayakan dan ketebalan kaca di jembatan ini hanya 1 cm saja.

"Saya tekankan bahwa aspek keamanan dan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas bagi seluruh pelaku pariwisata, dan insiden serupa tidak boleh terjadi lagi. Kemenparekraf beserta seluruh stakeholder akan meningkatkan sinergi untuk memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan di seluruh destinasi wisata, serta mendorong penerapan protokol Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) dengan ketat untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang," tuturnya.