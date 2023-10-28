Mengenal Manfaat Kopi Hitam Tanpa Gula, Bisa Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Mood

MENGENAL manfaat kopi hitam tanpa gula yang mungkin jarang diketahui. Padahal minuman satu ini cukup sering menjadi pilihan orang di waktu santai lho.

Kopi hitam adalah kopi yang disajikan polos tanpa gula, susu krim atau pemanis lainnya.

Meskipun rasanya sedikit pahit dibandingkan jika ditambah pemanis, banyak orang menyukai secangkir kopi hitam tanpa gula yang kental.

Dilansir dari Medical News Today pada Minggu (29/10/2023), berikut manfaat minum kopi hitam tanpa gula.

1. Meningkatkan Mood

Setiap orang pasti memiliki mood yang suka berbeda. Nah, bagi kamu yang memiliki mood tak bagus, ada baiknya coba mengonsumsi secangkir kopi hitam ini.

Pasalnya, kopi hitam menstimulasi sistem saraf, meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang disebut 'bahan kimia bahagia' yang membuat Anda merasa gembira dan positif.

Kafein dalam kopi hitam meningkatkan rangsangan di otak, meningkatkan mood dan memfasilitasi lingkungan yang lebih produktif dengan meningkatkan keterampilan kognitif.

2. Mencegah penyakit Parkinson

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa minum kopi dapat mencegah penyakit Parkinson. Gerakan motorik pada penderita Parkinson juga akan menjadi lebih baik ketika minum kopi secara teratur.