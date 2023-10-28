Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Oseng Ayam Bumbu Taichan, Menggoyang Lidah Pecinta Pedas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:30 WIB
Resep Oseng Ayam Bumbu Taichan, Menggoyang Lidah Pecinta Pedas
Resep ayam ayam bumbu Taichan, (Foto: Instagram @martinpraja)
OLAHAN daging ayam selalu cocok di lidah banyak masyarakat Indonesia. Apalagi salah satu sumber protein satu ini, relatif mudah untuk dikreasikan jadi berbagai bentuk hidangan.

Salah satunya disulap jadi menu oseng ayam bumbu taichan. Bila biasanya bumbu taichan jadi pelengkap untuk sate, kini bisa coba alternatif lain dengan mengolahnya jadi lauk yang cocok disantap dengan nasi hangat.

Perpaduan rasa gurih, pedas dan sedikit asam di hidangan ini yang siap memanjakan lidah. Tak usah bingung cara membuatnya, berikut resep cara membuat ayam oseng bumbu taichan ala Martin Praja, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @martinpraja, Sabtu (28/10/2023)

Bahan-bahan:

 

400 gram ayam filet (bagian paha dan dada)

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada putih

2 pcs jeruk limo

1 batang daun bawang

5 pcs bawang merah

Bumbu halus:

15 pcs cabai rawit

6 pcs bawang putih

Halaman:
1 2
      
