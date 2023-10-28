Cut Meyriska Melenggang Anggun di Runway IN2MF 2023

CUT Meyriska menunjukkan kebolehannya melenggang di atas runway sebagai model, lewat gelaran Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) yang diselenggarakan di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada malam ini Sabtu (28/10/223)

Chika, begitu sapaan akrabnya memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkolaborasi dengan Irnas Laperle dan PT OAI x PT Andalan.

(Foto: MPI/Kiki)

Berdasarkan pantauan MNC Portal langsung di lokasi, Chika tampil elegan dengan outer full pattern, menggunkan motif khas dari Kalimantan yang didominasi warna abu-abu. Tidak ketinggalan aksen saku di bagian kanan dan kiri. Pada bagian pergelangan tangan, motif serutnya menambah kesan manis.