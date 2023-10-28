Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cut Meyriska Melenggang Anggun di Runway IN2MF 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |23:20 WIB
Cut Meyriska Melenggang Anggun di Runway IN2MF 2023
Cut Meyriska di runway IN2MF 2023, (Foto: MPI/Kiki)
A
A
A

CUT Meyriska menunjukkan kebolehannya melenggang di atas runway sebagai model, lewat gelaran Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) yang diselenggarakan di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada malam ini Sabtu (28/10/223)

Chika, begitu sapaan akrabnya memperagakan busana dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkolaborasi dengan Irnas Laperle dan PT OAI x PT Andalan.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/Kiki)

Berdasarkan pantauan MNC Portal langsung di lokasi, Chika tampil elegan dengan outer full pattern, menggunkan motif khas dari Kalimantan yang didominasi warna abu-abu. Tidak ketinggalan aksen saku di bagian kanan dan kiri. Pada bagian pergelangan tangan, motif serutnya menambah kesan manis.

Halaman:
1 2
      
