HOME WOMEN FASHION

Besok Hari Terakhir, Yuk Melipir ke 5 UMKM yang Wajib Didatangi di IN2MF 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:10 WIB
Besok Hari Terakhir, Yuk Melipir ke 5 UMKM yang Wajib Didatangi di IN2MF 2023
UMKM di IN2MF 2023, (Foto: MPI/ Kiki)
A
A
A

PECINTA wastra dan fesyen wajib merapat ke perhelatan Indonesia International Fashion Festival (IN2MF) 2023 di Cendrawasih dan Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, yang sudah diselenggarakan sejak 25 Oktober lalu hingga Minggu 29 Oktober 2023 esok.

Tak hanya dapat menyaksikan fashion show, talk show, para pengunjung juga bisa membawa pulang berbagai outfit kece mulai dari yang formal hingga non formal, dari pameran dagang dari UMKM dari beberapa daerah di Indonesia.

Nah, jelang hari terakhir rasanya tak afdol jika tak mengunjungi lima UMKM di IN2MF 5 UMKM berikut ini.

1. NewCoral Ecofriendly: Mau tampil beda? Coba mampir ke boot milik NewCoral Ecofriendly. Ada berbagai outfit lucu mulai dari topi, tas, pouch, baju dan celana yang motifnya unik berupa dedaunan yang pewarnaannya menggunakan bahan-bahan alami seperti kopi, kulit batang bakau, atau kulit batang pohon Jati.

Menggunakan teknik eco print, berupa pounding atau teknik memukul mukul yang memberikan tampilan detail yang sangat nyata. Sesuai dengan namanya, NewCoral sebisa mungkin memproduksi berbagai produknya mengusung nilai-nilai sustainability dan ramah lingkungan.

 

(Foto: MPI/ Kiki) 

Mulanya dibuat untuk kalangan para pekerja dan generasi akhir 90an, kini NewCoral juga cukup diminati oleh generasi Z. Item-item yang ditawarkan ini memiliki harga yang beragam, untuk topi sendiri dibanderol mulai sekitar Rp129.000.

2. Dama Kara: Anda bisa tampil modis lewat busana motif Batik dengan tampilan dari Darma Kara. UMKM asal Bandung ini menawarkan beberapa produk wastra kekinian yang diaplikasikan pada kain sarung, baju, celana, dan juga sabuk kain yang kerap dijadikan sebagai pelengkap busana yang bisa dikenakan sehari-hari.

 

(Foto: MPI/ Kiki)

Bukan jenama baru di dunia fesyen, Dama Karma sebelumnya juga pernah berkolaborasi dengan beberapa artis Indonesia, salah satunya Putri Marino. Gak mahal, mulai dari Rp79.000 - Rp429.000 saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
