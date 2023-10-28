Rilis Lini Fesyen, Kylie Jenner Diduga Plagiat Rancangan Desainer Lain

BUKAN Kylie Jenner namanya kalau bukan sepi sensasi. Kali ini, Kylie Jenner kembali jadi buah bibir pemberitaan, terkait jenama fesyen miliknya.

Mengutip laporan Page Six, Sabtu (28/10/2023) hanya dua hari setelah mengumumkan peluncuran lini pakaian barunya, Khy, Kylie Jenner sudah dituduh meniru karya desainer lain.

Tuduhan ini datang dari desainer Betsy Johnson, yang lewat serangkaian unggahan Instagram Stories miliknya, menyebutkan dirinya bahkan telah mengirim email resmi kemiripan konsep desain pakaian ini ke tim Kylie Jenner.

(Foto: Cass Bird/WSJ. Magazine)

Sebagai direktur kreatif, penata gaya, dan konsultan, Betsy selama ini dikenal sudah bekerjasama dengan banyak brand dunia, mulai dari Luis De Javier dan Balenciaga hingga berkolaborasi dengan Kanye West di sejumlah proyek, termasuk lini Yeezy Gap Engineered by Balenciaga miliknya.