5 Rekomendasi Tempat Hangout di Cipete, Nyaman dan Aesthetic

KETIKA kamu berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tentu akan banyak sekali tempat hangout yang bisa dihampiri. Di sana kamu pun tidak hanya menemukan restoran, juga coffee shop untuk sekedar menghabiskan waktu luang saat sendiri atau bersama teman dan kerabat.

Coffee Shop ini tentu memiliki keunikan tersendiri dari setiap sajian yang ada. Lokasi yang strategis, tentu membuat tempat hangout ini mudah dijangkau.

Inilah lima rekomendasi tempat hangout untuk ngopi cantik yang ada di daerah Cipete, dikutip dari berbagai sumber pada Minggu (29/10/2023).

1. Little Talk Bistro

(Foto: Instagram @littletalkbistro)

Terletak di Jalan. RS. Fatmawati Raya No.45. Tempat ini buka setiap hari, Senin-Jumat dari jam 8 pagi sampai 10 malam dan Sabtu-Minggu buka dari jam 7 Pagi sampai 10 malam.

Kamu bisa mencoba breakfast bersama keluarga di sini karena tempat ini memang buka dari pagi. Kamu bisa pilih indoor maupun outdoor. Tempatnya super nyaman, cocok sekali jika kamu mau membawa keluarga untuk hangout kesini.

2. Capricho





(Foto: Instagram @capricho.id)

Capricho adalah restoran Flame Grilled Chicken dari Australia. Tempatnya yang super nyaman dan sangat aesthetic, cocok bagi kamu yang mau membawa teman, keluarga, bahkan pasangan ke sini.

Walaupun ini resto, tapi kalau kamu sekedar minum cantik di sini bisa juga lho. Ada yang unik dari tempat ini, selain desain interiornya yang cukup colorfull, juga memiliki menu khas yaitu Flame Grilled Chicken bersama saus Harbaneronya.

Tenang saja bagi kamu pencinta kopi karena tempat ini tentu menyediakan kopi, walaupun konsep utamanya adalah restoran Flame Grilled Chicken. Tempat ini terletak di Jalan Cipete Raya, buka setiap hari di jam 11 siang sampai jam 9 malam.