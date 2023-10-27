Mau Main ke Jakarta Fashion Week? Ini 3 Spot Rekomendasi Foto agar Instagramable

GELARAN Jakarta Fashion Week (JFW) 2024 kembali hadir mulai 23-29 Oktober 2023. Acara tersebut berlangsung di City Hall, Pondok Indah Mal III, Jakarta Selatan.

Pekan mode terbesar di Indonesia ini menggabungkan berbagai industri kreatif dan para pelaku mode lintas generasi dalam sebuah panggung penuh gaya dan inspirasi pada sebuah tema, Fashion Continuum: Bridging Generations.

Bagi fashion people yang tertarik datang ke ke JFW, tentunya masih ada waktu lho. Kamu akan menemukan banyak keseruan, mulai dari bertemu dengan para desainer Indonesia yang terkenal hingga melihat tren fashion yang sedang dan akan booming di tahun depan.

Kalau kamu datang ke JFW jangan lupa untuk tampil stylish, karena banyak spot foto menarik yang bisa kamu coba lho. Apalagi bagi kamu yang suka foto OOTD, spot-spot tersebut cocok buat kamu.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum spot foto di JFW 2024. Berikut rangkumannya.

1. Backdrop JFW

Bagi kamu yang sudah datang ke JFW, tentu tak lengkap rasanya berfoto di depan backdrop bertuliskan Jakarta Fashion Week. Kamu bisa foto sambil memamerkan outfit terbaik kamu. Spot ini sepertinya jadi tempat wajib bagi fashion people yang datang ke JFW.