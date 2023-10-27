Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Main ke Jakarta Fashion Week? Ini 3 Spot Rekomendasi Foto agar Instagramable

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |09:10 WIB
Mau Main ke Jakarta Fashion Week? Ini 3 Spot Rekomendasi Foto agar Instagramable
JFW 2024. (Foto: MNC)
A
A
A

GELARAN Jakarta Fashion Week (JFW) 2024 kembali hadir mulai 23-29 Oktober 2023. Acara tersebut berlangsung di City Hall, Pondok Indah Mal III, Jakarta Selatan.

Pekan mode terbesar di Indonesia ini menggabungkan berbagai industri kreatif dan para pelaku mode lintas generasi dalam sebuah panggung penuh gaya dan inspirasi pada sebuah tema, Fashion Continuum: Bridging Generations.

Bagi fashion people yang tertarik datang ke ke JFW, tentunya masih ada waktu lho. Kamu akan menemukan banyak keseruan, mulai dari bertemu dengan para desainer Indonesia yang terkenal hingga melihat tren fashion yang sedang dan akan booming di tahun depan.

Kalau kamu datang ke JFW jangan lupa untuk tampil stylish, karena banyak spot foto menarik yang bisa kamu coba lho. Apalagi bagi kamu yang suka foto OOTD, spot-spot tersebut cocok buat kamu.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum spot foto di JFW 2024. Berikut rangkumannya.

1. Backdrop JFW

JFW 2024

Bagi kamu yang sudah datang ke JFW, tentu tak lengkap rasanya berfoto di depan backdrop bertuliskan Jakarta Fashion Week. Kamu bisa foto sambil memamerkan outfit terbaik kamu. Spot ini sepertinya jadi tempat wajib bagi fashion people yang datang ke JFW.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/194/2909808/jfw-2024-kala-kehidupan-masyarakat-ntt-digambarkan-lewat-fashion-KZQ8ezIhLb.jpg
JFW 2024: Kala Kehidupan Masyarakat NTT Digambarkan lewat Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/194/2908822/jfw-2024-nagita-slavina-pamerkan-koleksi-modis-dari-bahan-denim-sisa-S4kBX2BJjO.jpg
JFW 2024: Nagita Slavina Pamerkan Koleksi Modis dari Bahan Denim Sisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/26/194/2507897/jakarta-fashion-week-2022-busana-dian-sastro-jadi-inspirasi-show-sejauh-mata-memandang-102AxuW6gr.jpg
Jakarta Fashion Week 2022, Busana Dian Sastro Jadi Inspirasi show Sejauh Mata Memandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/30/194/2123785/pakai-teknik-jepang-kuno-sarah-sofyan-ciptakan-baju-timeless-bL7XDuQs5F.jpg
Pakai Teknik Jepang Kuno, Sarah Sofyan Ciptakan Baju Timeless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/29/194/2123383/gong-jfw-2020-terasa-flat-tanpa-koleksi-avant-garde-eqCqhCH4aE.jpg
Gong JFW 2020 Terasa Flat Tanpa Koleksi Avant Garde
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/29/194/2123170/penutupan-jfw-2020-cinta-laura-tampil-seksi-pamer-paha-RbCc8u6N3A.jpg
Penutupan JFW 2020, Cinta Laura Tampil Seksi Pamer Paha!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement