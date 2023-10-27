Apa Boleh Membawa Cairan di Bagasi Pesawat Internasional?

APA boleh membawa cairan di bagasi Pesawat Internasional? Jawabannya adalah boleh. Memang, kita tidak diperloehkan membawa cairan dalam ukurang tertu ke dalam kabin selama penerbangan.

Hal itu diungkapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbuhungan Uara Nomor SKEP/43/III/2007 Tentang Penanganan Cairan, Aerosol, dan Gel yang Dibawa Penumpang ke dalam Kabin Pesawat Udara Pada Penerbangan Internasional.

"Penumpang pesawat udara dapat membawa cairan, aerosol, dan gel (liquids, aerosol, and, gels) ke dalam kabin pesawat udara sebagai barang bawaan untuk keperluan sendiri" bunyi pasal 1 Perdirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/43/III/2007, dikutip dari berbagai sumber.

Contoh barang-barang yang aman saat dibawa berpergian ke luar negeri, seperti, minuman, perlengkapan kosmetik, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari. Barang-barang ini harus dibawa sendiri oleh calon penumpang sebelum masuk ke dalam bandara dan diperoleh atau dibeli di took bebas bea cukai di dalam bandar udara.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi saat membawa cairan, aerosol, dan gel oleh penumpang yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas wadah atau tempat cairan, aerosol, dan gel maksimum 100 ml atau ukuran sejenis

2. Wadah berisi cairan, aerosol, dan gel tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan ukuran 30 x 40 cm yang disediakan oleh pihak pengelola bandara dan maskapai penerbangan, dengan kapasitas cairan, aerosol, dan gel maksimum 1000 ml atau 1 (satu) liter atau ukuran sejenis dan disegel ulang

3. Setiap calon penumpang pesawat udara hanya diijinkan membawa maksimum 1 (satu) kantong plastic transparan yang berisi cairan, aerosol, dan gel.

Persyaratan cairan, aerosol, dan gel tersebut tidak berlaku untuk :

1. Obat-obatan medis

2. Makanan/ minuman/ susu bayi

3. Makanan/ minuman penumpang untuk program diet khusus.