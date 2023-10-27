Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wow! 5 Zodiak Ini Tak Pernah Melupakan Cinta Pertamanya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:00 WIB
Wow! 5 Zodiak Ini Tak Pernah Melupakan Cinta Pertamanya
Zodiak susah melupakan cinta pertama, (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPAKAH di antara Anda yang susah move on atau melupakan cinta pertamanya? Bagi sebagian orang, memang cinta pertama akan selalu meninggalkan kesan dan kisah pengalaman yang sangat berbeda.

Setiap orang memang memiliki kenangan yang berbeda-beda tentang kisah cinta pertamanya, entah itu berakhir bahagia, menggantung atau justru sedih. Uniknya, apa pun kisah perjalanan cintanya, dihimpun Astrotalk, Minggu (29/10/2023) bagi para pemilik lima zodiak ini kenangan akan cinta pertama tetaplah istimewa, membekas dan tak akan pernah dilupakan.

1. Cancer: Cancer dikenal sebagai zodiac yang sangat emosional dan sentimental, saat menjalin hubungan dengan perasaan cenderung sangat dalam. Meskipun, para Cancer mungkin telah menjalin hubungan baru bersama yang lain tapi kenangan dari cinta pertamanya akan selalu membekas di hatinya.

 BACA JUGA:

2. Taurus: Walau bisa melanjutkan menjadi hubungan yang serius dengan yang lain, cinta pertama akan selalu memiliki tempat terkhusus di dalam hati para Taurus yang memang ingin selalu mengenang cinta pertamanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement