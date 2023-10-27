Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Hangout di Kemang Jakarta Selatan, Berasa di Jepang dan Timur Tengah

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |05:35 WIB
5 Rekomendasi Hangout di Kemang Jakarta Selatan, Berasa di Jepang dan Timur Tengah
Rekomendasi tempat hangout di Kemang. (Foto: Instagram @gionkyotocafe)
A
A
A

KEMANG selalu menjadi pusat perhatian bagi para pencinta kuliner. Pasalnya, kawasan ini banyak kafe atau restoran yang bisa menjadi tempat hangout yang nyaman.

Beberapa tempat di antaranya menyajikan hidangan Jepang, Coffee Shop hingga konsep Timur Tengah. Anda yang penasaran seperti apa konsepnya, rekomendasi ini bisa jadi pilihan tepat.

1. Sand n Salt

Tempat hangout

(Foto: Instagram @SandnSalt Kemang)

Anda ingin berkunjung dengan suasana pantai? Rasanya tak usah jauh-jauh lagi ke wilayah Jakarta Utara karena di Kemang Anda bisa menemukan Beach Vibes Cafe in South Jakarta.

Sesuai tagline-nya, Sand & Salt merupakan tempat makan di Kemang yang mempunyai ambience ciamik ala tepi pantai. Ragam elemen bernuansa tropical dengan kehadiran unsur rotan dan bambu akan langsung menyambut kamu saat memasuki bangunan yang satu ini.

Setiap sudutnya dibuat begitu detail dan Instagramable sehingga kamu dijamin tidak akan kehabisan spot foto kalau berkunjung ke Sand & Salt. Bisa jadi alternatif menjanjikan untuk kamu yang rindu dengan atmosfer tropis yang disuguhkan dari Pulau Dewata.

Tempat ini memiliki dua lantai dengan konsep semi outdoor dan dibangun di atas lahan yang sangat luas, sehingga cocok untuk dijadikan tempat nongkrong bareng teman dalam jumlah besar.

Selain itu, restoran yang ada di Kemang I, Bangka ini begitu menarik karena suguhan live music yang bisa kamu nikmati saat malam minggu yang dimulai pada pukul 7 malam. Aneka menu yang wajib kamu coba adalah Nasi Campur Bali, Beef Teriyaki, Spaghetti Bolognese, hingga Chicken Cordon Bleu.

2. La Mera Coffee

Tempat hangout

(Foto: Instagram @lacameracoffee)

La Mera Coffee menyuguhkan konsep berbeda yang hampir jarang ada di coffee shop lainnya. Salah satu spot paling menonjol di tempat ini adalah kehadiran book corner berisi buku-buku yang bisa kamu baca sambil menyesap secangkir kopi.

Tidak hanya itu saja, area game room juga berhasil menarik perhatian bagi para pengunjung yang ingin bersantai sambil bermain game konsol.

Berlokasi di Kemang Haus, Kemang Timur No. 57, kafe ini memiliki stop kontak dalam jumlah banyak dan internet berkecepatan tinggi. Tentunya ini sangat cocok bagi Anda yang ingin WFC jadi lebih mudah.

Selain menjual aneka kopi dan non kopi, Anda juga bisa menikmati sajian makanan yang meliputi Ayam Geprek, Sop Buntut, Nasi Goreng Kampoeng, hingga Tongseng Daging.

Halaman:
1 2
      
