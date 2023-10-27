Viral Momen Ijab Kabul Sebut Seperangkat Alat Sekolah Jadi Mas Kawin

IJAB kabul memang jadi momen paling menegangkan dalam sebuah prosesi pernikahan. Momen ketika orangtua atau wali mempelai wanita menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.

Wali mempelai wanita nantinya mengucapkan ijab atau akad, disusul dengan pengucapan kabul dari sang pengantin atau mempelai pria yang turut disaksikan dua orang saksi.

Biasanya, banyak calon mempelai pria yang grogi saat mengucapkan kabul di momen ini. Bahkan, mereka harus mengucapkannya bisa berulang kali karena salah pengucapan.

Namun, ternyata perasaan grogi juga bisa dirasakan tak hanya oleh pengantin, tetapi juga oleh wali mempelai wanita di momen ijab kabul ini. Seperti yang baru-baru ini videonya viral di jagat maya, dialami oleh seorang ayah yang menjadi wali, tiba-tiba saja salah pengucapan ketika akan menikahkan putrinya di momen ijab kabul.

Momen tersebut terungkap lewat video yang diunggah oleh akun TikTok @kurirgunung. Dalam video tersebut, terlihat detik-detik momen sang bapak mengucapkan kalimat ijab kabul sambil memegang tangan mempelai pria.

Alih-alih mengucapkan ‘seperangkat alat solat’, sebagaimana mestinya, sang bapak justru malah mengucapkan ‘seperangkat alat sekolah’ sebagai mas kawin. Usut punya usut, hal itu dipicu karena rasa groginya di momen sakral tersebut.

“Saudara Chandra Bachtiar. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati, dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Eh solat,” ujar si bapak yang tampak lengkap dengan setelan jas hitam itu.