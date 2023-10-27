Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Ijab Kabul Sebut Seperangkat Alat Sekolah Jadi Mas Kawin

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:30 WIB
Viral Momen Ijab Kabul Sebut Seperangkat Alat Sekolah Jadi Mas Kawin
Viral salah ucap ijab kabul, (Foto: TikTok @kurirgunung)
A
A
A

IJAB kabul memang jadi momen paling menegangkan dalam sebuah prosesi pernikahan. Momen ketika orangtua atau wali mempelai wanita menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.

Wali mempelai wanita nantinya mengucapkan ijab atau akad, disusul dengan pengucapan kabul dari sang pengantin atau mempelai pria yang turut disaksikan dua orang saksi.

Biasanya, banyak calon mempelai pria yang grogi saat mengucapkan kabul di momen ini. Bahkan, mereka harus mengucapkannya bisa berulang kali karena salah pengucapan.

Namun, ternyata perasaan grogi juga bisa dirasakan tak hanya oleh pengantin, tetapi juga oleh wali mempelai wanita di momen ijab kabul ini. Seperti yang baru-baru ini videonya viral di jagat maya, dialami oleh seorang ayah yang menjadi wali, tiba-tiba saja salah pengucapan ketika akan menikahkan putrinya di momen ijab kabul.

Momen tersebut terungkap lewat video yang diunggah oleh akun TikTok @kurirgunung. Dalam video tersebut, terlihat detik-detik momen sang bapak mengucapkan kalimat ijab kabul sambil memegang tangan mempelai pria.

Alih-alih mengucapkan ‘seperangkat alat solat’, sebagaimana mestinya, sang bapak justru malah mengucapkan ‘seperangkat alat sekolah’ sebagai mas kawin. Usut punya usut, hal itu dipicu karena rasa groginya di momen sakral tersebut.

 BACA JUGA:

“Saudara Chandra Bachtiar. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati, dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Eh solat,” ujar si bapak yang tampak lengkap dengan setelan jas hitam itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement