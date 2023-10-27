Arti Kata Iclik dalam Bahasa Gaul, Ternyata Bahaya

ARTI kata iclik dalam bahasa gaul akan diulas dalam artikel ini. Mungkin sebagian warganet di TikTok tidak asing dengan istilah iclik karena kata ini sering digunakan oleh para pengguna TikTok sebagai istilah yang merujuk pada suatu kegiatan yang dewasa atau 18+.

Bahkan, sebagian remaja di TikTok sudah memahami apa arti kata iclik dan memahami bagaimana penggunaan kata iclik ini. Untuk memahami lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mengenai arti kata iclik dalam bahasa gaul.

Arti Kata Iclik dalam Bahasa Gaul

Jika ditelaah dalam penggunaan bahasa netizen di TikTok, kata iclik ini biasanya digunakan dalam kalimat bahasa Jawa. Arti kata iclik sangat dewasa atau tidak diperuntukkan bagi anak-anak atau remaja karena arti kata iclik ini adalah hubungan suami istri atau berhubungan badan.

Iclik berasal dari kata kiclik yang artinya adalah masturbasi. Kemudian digunakan menjadi ngiclik yang artinya adalah berhubungan badan atau making love (ML). Dan kini, kata ngiclik disederhanakan menjadi iclik yang artinya sama.

Kata iclik ini awalnya digunakan oleh muda-mudi di daerah tertentu, khususnya daerah Jawa yang berbahasa Jawa. Sebelum viral di TikTok, kata iclik sudah sering digunakan oleh masyarakat daerah untuk keseharian maupun di medsos lain seperti Facebook, X atau Twitter, Line dan juga BBM.

Beberapa kalimat yang menggunakan kata iclik di antaranya: