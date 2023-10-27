Cancer hingga Leo, 3 Zodiak Penyuka Rambut Panjang

BAGI sebagian orang punya rambut panjang adalah sesuatu yang rumit dan menyita waktu, karena butuh perawatan dan perhatian ekstra.

Namun bagi beberapa individu lainnya, rambut panjang punya keindahan dan karakter tersendiri, yang bisa menonjolkan karakter diri mereka lebih lagi. Menariknya, kepribadian lebih menyukai punya rambut panjang, sedikit banyak bisa dilihat dari tiga tanda zodiak ini. Apa saja? Dilansir dari Bustle, Sabtu (28/10/2023) simak ulasannya berikut ini.

1. Cancer: Pribadi Cancer sangat mencintai bentuk dan tampilan rambut panjang yang polos tak banyak bentuk, tak heran jika zodiak ini lebih memilih rambut panjang. Seseorang berzodiak cancer suka bereksperimen dengan rambut panjang agar bisa dikreasikan berbagai gaya.

2. Leo: Sebagai pribadi yang tak takut untuk berkreasi gaya baru, para Leo makanya lebih suka rambut panjang karena suka berimajinasi menata berbagai gaya untuk rambut panjangnya. Mulai dari seperti dibuat model chic dan elegan seperti sleek straight hair.

