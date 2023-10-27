Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cancer hingga Leo, 3 Zodiak Penyuka Rambut Panjang

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:00 WIB
Cancer hingga Leo, 3 Zodiak Penyuka Rambut Panjang
Zodiak penyuka rambut panjang, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI sebagian orang punya rambut panjang adalah sesuatu yang rumit dan menyita waktu, karena butuh perawatan dan perhatian ekstra.

Namun bagi beberapa individu lainnya, rambut panjang punya keindahan dan karakter tersendiri, yang bisa menonjolkan karakter diri mereka lebih lagi. Menariknya, kepribadian lebih menyukai punya rambut panjang, sedikit banyak bisa dilihat dari tiga tanda zodiak ini. Apa saja? Dilansir dari Bustle, Sabtu (28/10/2023) simak ulasannya berikut ini.

1. Cancer: Pribadi Cancer sangat mencintai bentuk dan tampilan rambut panjang yang polos tak banyak bentuk, tak heran jika zodiak ini lebih memilih rambut panjang. Seseorang berzodiak cancer suka bereksperimen dengan rambut panjang agar bisa dikreasikan berbagai gaya.

2. Leo: Sebagai pribadi yang tak takut untuk berkreasi gaya baru, para Leo makanya lebih suka rambut panjang karena suka berimajinasi menata berbagai gaya untuk rambut panjangnya. Mulai dari seperti dibuat model chic dan elegan seperti sleek straight hair.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement