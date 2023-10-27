Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tebet, Bukan Sekedar Minum Kopi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |23:05 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tebet, Bukan Sekedar Minum Kopi
Rekomendasi tempat hangout di Tebet. (Foto: Instagram @orkacoffee)
KAWASAN Tebet yang berada di Jakarta Selatan sering kali menjadi buruan sejumlah orang untuk melepas penat. Di sana ada begitu banyak tempat yang bisa direkomendasikan untuk jadi tempat hangout.

Bukan pula hanya sekedar kopi, di kafe atau restoran yang ada di Tebet bisa dijadikan tempat kumpul bersama temat atau keluarga. Apalagi tempat yang disajikan begitu estetik, sehingga bisa untuk berswafoto.

Berikut beberapa tempat yang jadi rekomendasi tempat hangout di Tebet, dikutip dari beberapa sumber, Jumat (27/10/2023).

1. REN Coffee and Eatery

tempat hangout

(Foto: Instagram @rencoffee.eatery)

Ren Coffee and Eatery memiliki konsep bangunan bergaya Jepang yang memiliki dominasi warna coklat muda. Warna ini cukup elegan dengan paduan warna putih.

Selain itu, cafe Instagramable di Tebet yang satu ini terlihat bersih dan nyaman untuk dijadikan tempat nongkrong berjam-jam.

Untuk makanannya, kamu bisa mencicipi butter sandwich croissant, niku udon, bermacam-macam toast, dan ayam geprek sambal bawang. Kamu juga bisa memesan aneka minuman seperti kopi pandan, kopi kacang, dan cookies and cream.

2. Journey Coffee

Tempat hangout

(Foto: Instagram @journeycoffeejkt)

Cafe instagramable di Tebet yang tidak boleh dilewatkan adalah Journey caffee. Lokasinya yang strategis membuat cafe ini banyak didatangi orang-orang.

Tempatnya juga luas dan nyaman untuk berkumpul. Kamu bisa pilih area outdoor area yang langsung mengarah ke taman. Soal harga, tentunya sangat terjangkau.

Ketika memasuki ruangan, aroma kopi khas brewing akan menyambut, menggugah untuk memesan kopi di sana. Tata ruangnya yang cozy juga membuat pengalaman ngopi di sini nyaman banget. Meskipun ramai, tapi tetap bikin betah karena areanya yang luas untuk ukuran coffee shop, terutama di smoking area.

3. Kopi Nako

Tempat hangout

(Foto: Instagram @kopinako.tebet)

Kopi Nako cukup populer belakangan ini. Sekarang, tempat kopi satu ini juga hadi di kawasan Tebet.

Seperti namanya, Nako. Jadi, jendelanya itu ada kaca nakonya gitu. Saya senang sekali mampir ke Kopi Nako karena kopinya emang enak.

Harga yang tawarkan terbilang terjangkau, berkisar Rp20-30k saja. Menu utamanya memang kopi. tapi dia juga menyediakan minuman lain seperti beragam teh dan jahe.

