Arti Kata Bokem dalam Bahasa Gaul, Ternyata Singkatan

ARTI kata bokem dalam bahasa gaul penting untuk diketahui. Kata bokem ini sering digunakan oleh para warganet di media sosial (medsos). Bokem biasanya digunakan untuk merujuk seseorang bahwa mereka adalah bokem.

Apalagi, dalam beberapa konten, istilah bokem ini turut dipopulerkan oleh para member idol group remaja JKT48 dalam setiap shownya di Teater JKT48. Beberapa fans KPop juga menggunakan istilam bokem ini untuk beberapa idolanya.

Lantas, apa arti kata bokem yang sebenarnya? Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata bokem dalam bahasa gaul, yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (27/10/2023).

Jika ditelusuri di Google search, bokem ini merupakan bahasa Cheska atau Ceko yang dalam bahasa Indonesia berarti ke samping. Namun, bokem dalam bahasa gaul artinya sangat jauh dari bahasa Cheska.

Ditelusuri dari penjelasan warganet di medsos TikTok maupun X atau Twitter, bokem adalah singkatan dari bocil kematian atau bocah kecil kematian. Arti kata bokem ini adalah seseorang yang jahil dan juga banyak gaya.

Namun, kata bokem sering digunakan netizen untuk merujuk idolanya yang jahil namun tetap bergaya dan menggemaskan. Contoh kalimat yang sering digunakan adalah “I Love Bokem” dengan kolase foto atau video idola kesukaannya.

Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai arti kata bokem dalam bahasa gaul yang ramai digunakan netizen, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

(Endang Oktaviyanti)