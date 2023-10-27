Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan Ini Bantu Kulit Terlihat Awet Muda, Sayuran hingga Teh Hijau

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:00 WIB
PENUAAN merupakan salah satu hal yang paling ditakuti manusia. Padahal hal ini terbilang alami dan akan dialami oleh semua orang.

Namun sebenarnya proses penuaan ini bisa dicegah dengan mengonsumsi makanan tertentu yang dapat membantu kulit terlihat awet muda. Merangkum dari Healthline, Jumat (27/10/2023) berikut lima makanan yang bantu kulit terlihat awet muda, berikut ulasannya.

1. Buah-buahan

Buah-buahan memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh. sebut saja seperti delima dan alpukat. Delima yang memiliki kandungan tinggi antioksidan, dan alpukat kaya akan lemak tak jenuh dapat membantu mendukung kesehatan membran kulit sehingga mencegah kerusakan akibat radikal bebas yang menyebabkan penuaan.

2. Minyak zaitun extra virgin

Makanan bantu kulit terlihat awet muda

Minyak zaitun menjadi salah satu minyak yang dianggap paling sehat di dunia. Kaya akan lemak sehat, dan antioksidan membantu mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan radikal bebas pada tubuh.

Hal itu didukung dengan beberapa penelitian yang meghasilkan jika seseorang mengonsumsi makanan yang kaya akan lemak tak jenuh (MUFA) dari minyak zaitun maka kondisi penuaan kulit pada wajah akan mengalami risiko lebih rendah.

3. Sayuran

Sayuran memiliki padat nutrisi dan rendah kalori. Selain dapat memperlambat penuaan kulit, mengonsumsi sayuran juga dapat mengurangi risiko jantung, katarak, kanker, dan lain-lain. Pentingnya mengonsumsi sayuran dengan warna berbeda memiliki manfaat bagi kulit dan kesehatan Anda secara keseluruhan.

