4 Manfaat Biji Durian bagi Kesehatan, Sehatkan Tulang hingga Kuatkan Otot

DURIAN merupakan buah yang memiliki ciri khas unik. Selain kulitnya yang tajam, aroma dan rasa durian yang menyengat membuat banyak orang menyukainya.

Durian bisa dimakan secara langsung, atau menjadi campuran bahan makanan tertentu. Namun, di balik rasa buahnya yang lezat, biji durian juga tak kalah bermanfaatnya bagi kesehatan lho.

Dalam biji buah durian terkandung banyak nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, karbohidrat, lemak, folat, protein, serat, energi, kalium, kalsium, tembaga, serta fosfor.

Lantas apa saja manfaat biji durian bagi kesehatan? Merangkum dari laman resmi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Jumat (27/10/2023), berikut penjelasannya.

1. Makanan sumber energi dan tenaga

Tidak hanya daging buahnya yang kaya akan energi, bijinya juga mengandung sari pati yang tinggi sehingga bisa membantu menyuplai kebutuhan energi tubuh.

2. Menjaga kesehatan tulang dan gigi

Biji buah durian mengandung fosfor dan kalsium yang tinggi sehingga sangat bagus untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi serta mencegah dari risiko osteoporosis.