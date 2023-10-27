Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Biji Durian bagi Kesehatan, Sehatkan Tulang hingga Kuatkan Otot

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:01 WIB
4 Manfaat Biji Durian bagi Kesehatan, Sehatkan Tulang hingga Kuatkan Otot
Manfaat biji durian bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DURIAN merupakan buah yang memiliki ciri khas unik. Selain kulitnya yang tajam, aroma dan rasa durian yang menyengat membuat banyak orang menyukainya.

Durian bisa dimakan secara langsung, atau menjadi campuran bahan makanan tertentu. Namun, di balik rasa buahnya yang lezat, biji durian juga tak kalah bermanfaatnya bagi kesehatan lho.

Dalam biji buah durian terkandung banyak nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, karbohidrat, lemak, folat, protein, serat, energi, kalium, kalsium, tembaga, serta fosfor.

Lantas apa saja manfaat biji durian bagi kesehatan? Merangkum dari laman resmi Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Jumat (27/10/2023), berikut penjelasannya.

Manfaat biji durian

1. Makanan sumber energi dan tenaga

Tidak hanya daging buahnya yang kaya akan energi, bijinya juga mengandung sari pati yang tinggi sehingga bisa membantu menyuplai kebutuhan energi tubuh.

2. Menjaga kesehatan tulang dan gigi

Biji buah durian mengandung fosfor dan kalsium yang tinggi sehingga sangat bagus untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi serta mencegah dari risiko osteoporosis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement