HOME WOMEN HEALTH

5 Mitos Bra bagi Kesehatan, Kaum Hawa Wajib Tahu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |23:00 WIB
5 Mitos Bra bagi Kesehatan, Kaum Hawa Wajib Tahu
Mitos bra bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BRA menjadi salah satu barang wajib perempuan. Bra digunakan untuk membantu menopang buah dada. Meski demikian, terdapat beberapa mitos-mitos negatif yang berkaitan dengan bra.

Meski demikian, beberapa mitos tersebut nyatanya salah sehingga tidak perlu dipercaya. Lantas, apa saja mitos-mitos tentang bra tersebut? Berikut ini rangkuman informasinya sebagaimana dirangkum Health Shots, Jumat (27/10/2023).

1. Bra berkawat meningkatkan risiko kanker payudara

Beberapa penelitian pada tahun 1990-an menyatakan bahwa bra berkawat meningkatkan risiko kanker payudara dengan menjebak racun di payudara. Namun tidak ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan ini. Sehingga menggunakan bra berkawat meningkatkan risiko kanker adalah mitos.

Mitos Bra

2. Bra yang tepat dapat mencegah sakit pinggang

Mitos umum mengatakan bra yang tepat dapat memperbaiki postur tubuh atau mencegah sakit pinggang. Hal itu tidak benar. Manfaat memakai bra sebagian besar bersifat kosmetik dan tidak diketahui berdampak apa pun pada sakit pinggang.

3. Memakai bra saat tidur tidak terkena kanker payudara

Tidak ada bukti bahwa memakai bra saat tidur meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Jika Anda merasa nyaman mengenakan bra saat tidur, Anda dapat melakukannya karena mengetahui bahwa bra tersebut tidak akan menyebabkan kanker. Anda tidak perlu khawatir sampai Anda mendeteksi adanya perubahan atau benjolan di payudara Anda.

Telusuri berita women lainnya
