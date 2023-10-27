6 Negara Tujuan Wisata Menikmati Pertunjukan Pesta Kembang Api Tahun Baru yang Spektakuler

TAK terasa 2023 hampir berakhir. Masyarakat dunia bersiap menyambut tahun baru 2024. Tentu spesialnya momen pergantian tahun tak akan lengkap tanpa kemeriahan pesta kembang api yang menandai perayaan, sekaligus indahnya harapan baru untuk tahun yang akan datang.

Bagi yang ingin berlibur dan menyaksikan semarak perayaan tahun baru di belahan dunia lain, ada beberapa negara yang bisa dikunjungi untuk melihat pertunjukan pesta kembang api malam tahun baru yang spektakuler.

Melansir dari ANTARA News, Jumat (27/10/2023), berikut 6 rekomendasi negara dengan pertunjukan kembang api warna-warni untuk malam tahun baru.

1. Bangkok, Thailand

Bangkok tahun ini bersiap menyambut masyarakat dunia untuk ikut memeriahkan suasana lewat pertunjukkan berkelas dunia yang menggunakan kembang api ramah lingkungan sepanjang 1.400 meter dengan pemandangan menawan di sepanjang Sungai Chao Phraya dengan konsep "Win The World for Thailand".

Bagi yang tak ingin berlibur terlalu jauh dari Indonesia, Bangkok bisa menjadi pilihan tepat dengan tiket penerbangan mulai dari Rp2,7 juta pulang-pergi menggunakan Singapore Airlines dan menginap di Metz Pratunam Hotel mulai dari Rp461 ribu.

Ilustrasi pesta kembang api

2. Kembang api di monumen ikonik Tokyo, Jepang

Di Tokyo, terdapat beberapa tempat yang terkenal sebagai spot destinasi untuk menyaksikan kembang api saat perayaan tahun baru di antaranya monumen ikonik dan lokasi terkenal di kota ini, seperti Tokyo Tower, Tokyo Skytree, dan pulau buatan di Teluk Tokyo, Odaiba Seaside Park.

Dapatkan tiket liburan Jakarta - Tokyo mulai dari Rp5,8 juta pulang pergi serta menginap nyaman di LYURO Tokyo Kiyosumi by THE SHARE HOTELS mulai dari Rp671 ribu yang berlokasi dekat pusat wisata di Akihabara.

3. Hong Kong

Beberapa tempat populer untuk menyaksikan pergantian malam tahun baru di Hong Kong di antaranya Victoria Harbour dengan gedung pencakar langit di sekitarnya yang ikut memeriahkan pertunjukan, Salisbury Garden yang menawarkan pemandangan spektakuler Pelabuhan Victoria, hingga Hong Kong Disneyland yang rutin menyelenggarakan pertunjukan kembang api yang spektakuler dengan tiket masuk mulai dari Rp1,1 juta di tiket To-Do.

Ajak keluarga maupun sahabat untuk menikmati kota modern dengan tiket pesawat murah Jakarta - Hong Kong mulai dari Rp 2,5 juta pulang-pergi dengan Singapore Airlines, serta menginap di Grand Bay View Hotel mulai dari Rp1,6 juta dengan menikmati pemandangan Ting Kau Bridge.

Hong Kong

4. Melbourne, Australia

Merayakan tahun baru di Melbourne menawarkan berbagai pengalaman yang menarik dan membuatnya menjadi destinasi yang istimewa di antaranya pesta di Federation Square yang menjadi pusat kegiatan pergantian tahun masyarakat dengan pesta konser, kembang api di Southbank dengan latar sungai Yarra, hingga suasana pantai di St Kilda yang menawarkan suasana santai dengan konser live, dan kembang api di tepi pantai.

Kunjungi Melbourne dengan tiket pesawat murah Jakarta - Melbourne mulai dari Rp6,4 juta dengan Qantas Airways dan menginap di Atlantis Hotel mulai dari Rp1,8 juta dengan akses dekat Spencer Street Station.